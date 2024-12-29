İki Kenti Kar Esir Aldı: 92 Köye Ulaşım Kapandı

Kar yağışı yurdun genelini etkisi altına aldı. Beyaza bürünen Elazığ ve Bingöl'de 92 yerleşim yerinin yolu kapandı.

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İki Kenti Kar Esir Aldı: 92 Köye Ulaşım Kapandı

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte önceki gün etkili olan ve yer yer devam eden kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle ilçelerden Karakoçan'da 23, Kovancılar'da 6 ve Palu'da 2 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, 31 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

30 KAMYONLA TAŞINIYOR

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkezde 10, ilçelerden Adaklı'da 6, Genç'te 16, Karlıova'da 8, Kiğı'da 4, Solhan'da 12 ve Yayladere'de 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan 61 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Karlıova ilçesinde, 5 gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Belediye ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ana ve ara yollarda biriken kar yığınlarını iş makineleri ile topluyor.

Günlük toplanan yaklaşık 30 kamyon kar ilçe dışına çıkarılıyor. Personel şefi Hüseyin Doğan, ilçede kar yağışının uzun zamandır sürdüğünü belirterek, belediye olarak karla mücadele çalışmaları yaptıklarını söyledi.

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Kaynak: AA

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