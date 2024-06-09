İki ilde yıldırım faciası! Yüzlerce hayvan öldü

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyünde dün akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış sonrası dağda otlatılan keçi sürüsünün ortasına yıldırım düştü. İki çoban şans eseri zarar görmezken 200 keçi öldü.

Haber verilmesi üzerine sürünün sağ kalan yarısı, köylülerin yardımıyla eve götürüldü. Jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olayla ilgili inceleme yaptı.

SİVAS'TA 38 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ

Sivas’ın Gürün ilçesinde koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 38 küçükbaş hayvan öldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Gürün'e bağlı Böğrüdelik köyünde meydana geldi. Koyunlar arazide otlandığı esnada sağanak yağmur etkili oldu. Şiddetini artıran sağanakla birlikte sürüye yıldırım isabet etti. Çobanın bilgi vermesiyle sürü sahipleri olay yerine ulaştı. Yıldırım düşmesi sonucu 26 koyun ve 12 kuzu öldü.

Çobanın ise olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA