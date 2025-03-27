İki İkamette Uyuşturucu Operasyonu

Gebze'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 25 gram metamfetamin ele geçirildi.

İki İkamette Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde Gebze ilçesinde 2 şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada 1 kilo 25 gram metamfetamin maddesi, ruhsatsız tabanca, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 TL ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Malzemelere el koyulurken 2 şahıs hakkında adli işlemlere başlatıldı.

Kaynak: İHA

Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor
Yalova'da 63 Çiftçiye 215 Tohum Dağıtıldı Yalova'da 63 Çiftçiye 215 Tohum Dağıtıldı
5 Kentte 5 Milyon Liralık Telefon Vurgunu! 5 Kentte 5 Milyon Liralık Telefon Vurgunu!
Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yeni Kurallar! Meclis'ten Geçti: Artık 250 Bin TL Cezası Var Trafikte Yeni Kurallar! Meclis'ten Geçti: Artık 250 Bin TL Cezası Var
İslam Memiş Kuyumcuların Büyük Oyununu İfşa Etti: Bu Altınları Sakın Almayın Kuyumcuların Büyük Oyunu, Gram Altın Alacaklar Dikkat!
Dünya Devi Otomobil Markalarının Başı Dertte! Dengeleri Değiştirecek Tarihi Adım: En Çok Onlar Etkilenecek Dünya Devi Otomobil Markalarının Başı Dertte!
Çayın Çöpünü Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Paraya Para Demiyor Çayın Çöpünü Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Paraya Para Demiyor
IBAN’a EFT ve Havale ile Para Gönderirken Bunu Yapmayan Yandı! Cebiniz Bir Anda Boşalabilir: Kritik Döviz Kuru Detayı... IBAN’a EFT ve Havale ile Para Gönderirken Bunu Yapmayan Yandı! Kritik Döviz Kuru Detayı...