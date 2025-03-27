İki İkamette Uyuşturucu Operasyonu
Gebze'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 25 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde Gebze ilçesinde 2 şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirildi.
Yapılan aramada 1 kilo 25 gram metamfetamin maddesi, ruhsatsız tabanca, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 TL ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Malzemelere el koyulurken 2 şahıs hakkında adli işlemlere başlatıldı.
Kaynak: İHA