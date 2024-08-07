İki Araç Kavşakta Birbirine Girdi: 10 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kavşakta iki aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

İki Araç Kavşakta Birbirine Girdi: 10 Yaralı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Malatya-Sivas karayolu Topsöğüt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Z. idaresindeki 44 HC 939 plakalı araç ile E.D. yönetimindeki 44 DG 681 plakalı araç kavşakta çarpıştı.

Kazada E.D., E.D., E.B., O.D., A.B., G.Y., H.D., D.D., S.D. ve A.B. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Fethiye'de Korkunç Kaza! Otomobil ile Minibüs Çarpıştı! 7 Kişi Yaralandı Fethiye'de Korkunç Kaza! 7 Kişi Yaralandı
Emeklilikte Yaşamak İçin En Rahat 3 İlçe! Üstelik Ege Sınırlarında.... Emeklilikte Yaşamak İçin En Rahat 3 İlçe! Üstelik Ege Sınırlarında....
Ucuz Diye Satılıyordu: Et Dürümün İçinden Çıkanlar Tepki Çekti Ucuz Diye Satılıyordu: Et Dürümün İçinden Çıkanlar Tepki Çekti
Sinop'ta Hortum Paniği Sinop'ta Hortum Paniği
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’de En Yaşanabilir 10 Şehir Belli Oldu! İlk Sıradaki İl Şaşırttı Türkiye’de En Yaşanabilir 10 Şehir Belli Oldu! İlk Sıradaki İl Şaşırttı
İncir Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Yediğiniz Her İncirin İçinde Bir Tane Bulunuyor İncir Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Yediğiniz Her İncirin İçinde Bir Tane Bulunuyor
Kadıköy'de Seçimleri Kaybetmişti: Komünist Başkan Fatih Maçoğlu'nun Yeni Mesleği Belli Oldu Kadıköy'de Seçimleri Kaybetmişti: Komünist Başkan Fatih Maçoğlu'nun Yeni Mesleği Belli Oldu
Karadenizli Temel'in Şansı Bu Meyveyle Döndü Karadenizli Temel'in Şansı Bu Meyveyle Döndü
AFAD ve Kandilli Duyurdu: Adana'da Şiddetli Deprem Adana'da Bir Saatte Peş Peşe Dört Deprem