Iğdır’da Sel Yüzünden Kapanan Yollar Açıldı

Iğdır’da kaç gündür etkili olan sağanak yağış sonrası yolları kapanan Karahacılı ve Eğrekdere köyü yolları, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı.

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Iğdır’da Sel Yüzünden Kapanan Yollar Açıldı

Iğdır’da etkili olan sağanak yağışı hayatı olumsuz etkilerken Aralık ilçesine bağlı Karahacılı ile Tuzluca ilçesine bağlı Eğrekdere köyü yolları, selin getirdiği çamur ve taş yığınları nedeniyle ulaşıma kapandı. Sel nedeniyle kapanan 2 köyün yolu, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA

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