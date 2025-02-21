Iğdır’da Kar Yağışı Hayatı Felç Etti: Sürücüler Yolda Mahsur Kaldı

Yoğun kar yağışı Iğdır’da ulaşımı olumsuz etkiledi. Iğdır-Doğubayazıt yolu kapanırken, polis ve kurtarma ekipleri mahsur kalan sürücülere kumanya dağıttı.

Iğdır’da Kar Yağışı Hayatı Felç Etti: Sürücüler Yolda Mahsur Kaldı

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, Iğdır’da da yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Iğdır-Doğubayazıt yolunda yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı Iğdır-Doğubayazıt yolunda trafik tamamen durdu. Dün akşam saatlerinden itibaren trafiğe kapanan yolda, polis ekipleri Doğubayazıt yönüne geçişlere izin vermedi. Yolda mahsur kalan sürücülere Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kumanya dağıtıldı ve ihtiyaçları karşılandı.

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sabah saatlerinde Pamuk Geçidi’nde başlatılan yol açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kar küreme araçları ve iş makineleriyle yapılan çalışmalar sonucunda, Doğubayazıt’tan Iğdır’a giden yol tek yönlü olarak açıldı. Ancak çift taraflı ulaşımın sağlanabilmesi için ekipler gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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