Iğdır'da Ev Sahibine Kızan Kiracı, Evi Ateşe Verdi

Iğdır'da 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katındaki dairede dün gece 21.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin pencerelerinden çıkan alevler binadaki diğer evlere sıçramadan olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

KİRACI GÖZALTINA ALINDI

Alevlerin söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, inceleme yaptı. Kullanılmaz hale gelen ve eşyaların büyük bölümünün yandığı tespit edildi. Evde kiracı olarak oturan bir kişi, evi ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kiracının, mülk sahibi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle evi ateşe verdiği iddia edildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.