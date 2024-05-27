İflas etti, başına gelmeyen kalmadı... Evsiz kaldı, ailesi terk etti, görme yetisini kaybetti!
Bursa’da 17 yıl önce iflas eden yaşlı adamın, başına gelmeyen kalmadı. Evsiz kalmasının ardından ailesi tarafından terk edilen yaşlı adam, görme kabiliyetini de kaybetti.
Bursa’da uzun yıllar kuyumculuk yaparak geçinen 60 yaşındaki Özcan Okur, 17 yıl önce iflas ederek evsiz kaldı. Eşi ve çocukları tarafından da terk edilen Okur birçok sağlık sorunları ile karşı karşıya kaldı.
Böbrek rahatsızlığı geçiren 4 çocuk babası Okur, daha sonra görme kabiliyetini de kaybetti.
Bahar Mahallesi'nde arkadaşının kıraathanesinde konaklayan ve görme engeli nedeniyle hiçbir iş yapamayan Okur, ameliyat olması için maddi yardıma ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: