İBB'den İşitme Engelliler İçin Kritik Adım

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), herkes için erişilebilir İstanbul hedefiyle önemli bir hizmeti devreye aldı. İBB Basın Yayın Halkla İlişkiler, Sosyal Hizmetler ve Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları, İSTTELKOM AŞ ve İstanbul Senin iş birliğiyle gerçekleştirilen proje ile Türk işaret dili bilen, işitme ve konuşma engelli bireyler için görüntülü çağrı hizmeti “Erişilebilir İstanbul” hayata geçti.

Bu hizmet ile işitme ve konuşma engeli olan kullanıcılar, İBB 153 Çözüm Merkezi üzerinden Türk işaret dili bilen personel ile görüntülü görüşme yaparak talep, öneri ve şikayetlerini iletebilecek, sorularına çözüm bulabilecek.

İşaret dili destekli çağrı merkezi hizmeti, Türk işaret dili bilen sağır, işitme ve konuşma engelli bireylerin günlük yaşamlarında ihtiyaç duydukları İBB hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve toplumsal eşitliği güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca, teknolojiyi sosyal faydaya dönüştürerek akıllı şehir vizyonuna katkı sağlıyor. Hizmetten faydalanmak isteyenlerin, İstanbul genelinde 23 şubesi bulunan ÖZGEM’e (Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi) yüzde 40 ve üzeri engel raporu ile başvurması gerekiyor. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden Çözüm Merkezi hizmetinden yararlanabilecek.

Kaynak: ANKA