Huzurevi Sakinleri Askeri Bando Takımı ile Eğlendi

3. Ordu Komutanlığının askeri bando takımı, huzurevi sakinleri için çaldı

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Huzurevi Sakinleri Askeri Bando Takımı ile Eğlendi

3. Ordu Komutanlığının bando takımı 100. Yıl Atatürk Huzurevi sakinlerine müzik resitali verdi.
3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı, beraberindeki subay, astsubay ve erbaşlar 100. Yıl Atatürk Huzurevi’ni ziyaret ederek ulu çınarların her biri ile ayrı ayrı sohbet etti.
Ardından bando takımı 100. Yıl Atatürk Huzurevi sakinleri için çalarak yaşlılara keyifli bir gün yaşattı. Huzurevi sakinleri askeri bando takımının müzik resitali ile eğlenceli anlar yaşarken ulu çınarlara 3. Ordu Komutanı tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: İHA

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