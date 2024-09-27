Hurdaya Dönen Otomobilden Burnu Bile Kanamadan Çıktı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde otomobil tıra arkadan çarptı. Feci kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü kazayı burnu kanamadan atlattı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Afşar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Emre P. yönetimindeki 06 FN 2148 plakalı otomobil önünde seyreden 41 R 2625 plakalı tıra adeta ok gibi saplandı.

Feci kazada otomobil tamamen hurdaya dönerken sürücü Emre P. kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.