Hopa’da Heyelan! Tırlar Hasar Gördü

Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Esenkıyı mevkisinde yer alan tır parkında sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan büyük kayalar park halindeki tırların üzerine düştü. Olay sonucunda tırlar hurdaya dönerken, tırların içinde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Edinilen bilgilere göre, heyelan sırasında park halinde bulunan üç tıra isabet eden dev kaya kütleleri, ciddi maddi hasara yol açtı. Olay yerinde güvenlik ve kurtarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bölge geçmişte de benzer heyelan olaylarına sahne olmuştu. 2022 yılında bir tır yamaçtan kopan dev kayaların altında kalmış ve sürücüsü hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA