Hopa'da 2. Kazım Koyuncu Kültür, Sanat ve Çocuk Şenliği

Artvin'in Hopa ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Kazım Koyuncu Kültür, Sanat ve Çocuk Şenliği, çocuk atölyeleri, müzik dinletisi ve çocuk oyunlarıyla devam ediyor.

Hopa Kültür Sanat Evi'nden Ezgi Eriman, 2020 yılında Hopa Kültür Sanat evini açtıklarını ve yaklaşık 4 yıldır gerek söyleşiler, atölyeler, kurslarla süreci ilerletmeye çalıştıklarını anlattı.

2'ncisi düzenlenen Kazım Koyuncu Kültür Sanat ve Çocuk Şenliği etkinliklerinin Hopa Belediyesi ve Hopa Kültür Sanat evi ortaklığında gerçekleştirildiğini söyleyen Eriman, "Kazım gibi sanatla kültürle ilgilenen çocukların daha fazla olması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

'BU COĞRAFYANIN YETİŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ DEĞERLERDEN'

“Kazım Koyuncu bu coğrafyanın yetiştirdiği önemli değerlerden bir tanesi”

"Kazım Koyuncu bu coğrafyanın yetiştirdiği önemli değerlerden biri ve coğrafyaya katkısı çok" diyen Hopa Kültür Sanat Evi gönüllüsü Zeliha Yıldırım şunları kaydetti:

“Hopa Kültür Sanat Evi olarak 2'ncisini düzenlediğimiz Kazım Koyuncu Kültür Sanat ve Çocuk Şenliği'nin Hopa müzesinde Erdal Kara öğretmenimizle birlikte çocuklarımız bir öykü atölyesi düzenliyorlar. Kazım'ın çocukluğundan yaşadığı coğrafyadan beslendiği kaynaklardan bahsederek onlardan bir öykü yazmasını isteyecekler. Kazım Koyuncu bu coğrafyanın yetiştirdiği önemli değerlerden bir tanesi ve coğrafyaya katkısı çok. Ardından gelen nesillere işaret ettiği doğrultuda üretmeye çalışan çocuklarımız var burada ve bizlerde onlara imkânlar sağlayarak kendilerini var etmelerini sağlamaya çalışıyoruz ve şenliğimizi de bu doğrultuda hazırlamaya çalıştık."

'KAZIM KOYUNCU ANISINA GELDİM'

Öykü ve Roman Yazarı Erdal Kara yaptıkları çalışmayı şu sözlerle anlattı:

"Artvinliyim Hopa doğumluyum bugün buraya çocuklarla Kazım Koyuncu anısına kumral çocuğun yaz öyküsü sloganıyla yazarlık atölyesi çalışmaları için geldim. Çocuklara amacımız bugün bir yazarlık atölyesi deneyimi hem yaşatmak hem Kazım'ı anlatmak hem Kazım'ın anılarını müzisyenliğini yaptıkları tutkuları için rol model olması açısından da öyküler tasarlamak ve oluşturmak bu öyküleri bir yıl sonraya taşıyıp kitaplaştırmak gibi bir idealimiz var. Bugün bu idealimizi gerçekleştirmek için Muğla’dan memleketime bunun için geldim ve yazarlık atölyesine davet edildim."

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan Hopalılar için kültürel ve sanatsal etkinliler yapamaya devam edeceklerini belirterek şunları ifade etti:

"Şu anda Hopa Müzesindeyiz ve burası daha önceden var olan ama bizim yavaş yavaş dönüştürmeye çalıştığımız bir kafeteryamız ve bazı etkinlikleri yaptığımız bir alan haline geliyor yavaş yavaş. Bugünkü bu etkinlikte 2. Kazım Koyuncu Sanat ve Kültür Çocuk Şenliği'nin bugün burada öykü atölyesiyle birlikte gerçekleştiriyoruz. Hopa Kültür ve Sanat Evi'yle beraber gerçekleştiriyoruz Hopa Belediyesi olarak bu etkinliği. Bundan sonraki süreçte de önümüzdeki ay Hopa festivalimizde yine aynı şekilde bu tip etkinlikler devam edecek. Bir taraftan hem gençler için çocuklar için ve bütün Hopalılar için Hopa’da yaşayanlar için çeşitli kültür ve sanatsal etkinlikler yapmaya devam edeceğiz."

'ÇALIŞKAN, CESUR HİÇ PES ETMEYEN BİRİSİ'

Öykü atölyesine katılan çocuklar şunları söylediler:

-"Herkesin bildiği gibi Kazım Koyuncu çok önemli bir insan herkesin duygularına dokunabilen bir insandı ve Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun. Onu çok seviyorduk ne diyelim.”

-"Bu Hopa’daki etkinlik çok güzel başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. İlk konumuz Kazım Koyuncu'ydu. Muğla’dan misafirlerimiz geldi ve güzel bir etkinlik oldu.”

-"Yazarlık atölyesi kumral bir çocuğun yaz öyküsü bu. Ana karakter Kazım Koyuncu. Kazım Koyuncu nasıl biridir. Konuşurken kimseyi incitmeyen, çalışkan cesur hiç pes etmeyen biridir. Çocukların insanların duygularına dokunur. Kazım büyüyünce müzisyen oldu ve iyi bir insan olduğunu dünyaya tanıttı. O uzun saçlı uzun boylu gitarını çok sever ve o taraftar değildir ama Trabzonspor’u tutuyordu ve hatta Trabzonspor’a marş yaptı. Gitarıyla besteler yapardı. Kazım gitarını çok sever, Kazım'ın gitarı Almanya’dan hediye gelmişti ve heyecandan Kazım ağladı. Gitarını alıp pencerenin önüne geçti, kurslara gidip çalmayı öğrendi ve sonra bir gün arkadaşlarını eve davet edip onlara şarkılar çaldı ve şarkıcı olmaya karar verdi.”

Kaynak: ANKA