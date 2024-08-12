Hobi Olarak Başladı, Yılda 6 Tona Ulaştı: 'Tüketiciler 'Bu çileği nerede ve nasıl yetiştiriyorsun' Diye Soruyor'

Bilecik'te İsmail Özer isimli vatandaş, hobi olarak başladığı çilek yetiştiriciliğinde yılda 6 ton çilek üretiyor. Özer, "Bu serayı kendi düşüncem ile kurdum, hiç kimseden bilgi almadım" dedi.

Hobi Olarak Başladı, Yılda 6 Tona Ulaştı: 'Tüketiciler 'Bu çileği nerede ve nasıl yetiştiriyorsun' Diye Soruyor' - Resim: 1

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hobi olarak çilek üretimine başlayan, daha sonra Kaymakamlık ve İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından başlatılan "Çilek Projesi" kapsamında çilek üretimine devam eden İsmail Özer, kendi imkanlarıyla yaptığı seradan her yıl 6 ton ürün elde ediyor. Bozcaarmut köyünde 2015 yılında kendi imkanlarıyla 15 dönümlük tarlasının 4 dönümüne kurduğu serada çilek üretimine başlayan İsmail Özer, 2016 yılında gittiği haccın parasını çilek üretiminden karşıladığını ifade etti.

Kaynak: İHA

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