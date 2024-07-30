Hırsızlık Yapmak İçin Otomobilin Camını Kırdı, Alarm Çalınca Arkasına Bakmadan Kaçtı
Diyarbakır'da bir şahıs hırsızlık yapmak için park halindeki otomobilin camını kırdı. Alarm çalması üzerine şüpheli olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Selahattiin Eyyubi Mahallesi'nde park halindeki otomobilin camını kırıp hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli, araç alarmı çalınca olay yerinden kaçtı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Şüpheli, park halindeki bir otomobili gözlüne kestirip aracın yanına yanaştı. Otomobilin camını kırdıktan sonra kapıyı açan şüpheli, alarm çalınca kapıyı kapatıp olay yerini terk etti.
Şüphelinin, hırsızlık yapmaya kalkıştığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA