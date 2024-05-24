Hırsızlardan akıl almaz kuyumcu soygunu: Duvarı delip girdiler

Van'ın Çatak ilçesinde hırsızlar, duvarını delerek girdikleri kuyumcudan 3 milyon TL değerindeki altın ve ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlardan akıl almaz kuyumcu soygunu: Duvarı delip girdiler

Van'ın Çatak ilçesinde hırsızlar, duvarını delerek girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın, ziynet eşyası ve saat çaldı.

3 MİLYON DEĞERİNDE ALTINI ÇALDILAR

Hırsızlar, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde Muhsin ve Tuna Eraslan'a ait kuyumcu dükkanının iş yerinin arka duvarını deldikten sonra içeri girerek kamera ve alarm sistemini devre dışı bıraktı. Hırsızlar, 3 milyon değerinde altın, ziynet eşyası ve saati çalarak kaçtı.

Sabah iş yerini açtığında hırsızlığı fark eden Tuna Eraslan'ın ihbarı üzerine kuyumcu dükkanına gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu, olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Eraslan, iş yerini açtığında duvarın delindiğini gördüğünü söyleyerek, "Büyük bir şok yaşadık. Dükkanımızın soyulduğunu anladık ve polise haber verdik. Zararımız çok, üzgünüz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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