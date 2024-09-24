Hırsızlar, Çaldıkları Motosikleti İterken Yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 kişi, çaldıkları motosiklet ve bisikleti iterek götürürken yakalandı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede önleyici kolluk devriyesi sırasında ellerindeki motosiklet ve bisikleti itekleyerek götüren 2 şahsın durumunda şüphelenilerek kimlik kontrolü yaptı.

Şahısların itekleyerek götürdükleri motosikletin plakasından yapılan sorgulamada çalıntı olduğu tespit edildi. Çalıntı motosiklet ve bisiklet sahiplerine teslim edilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA