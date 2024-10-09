Hendek'te o Mahalleye Asfalt Atıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların daha rahat ve modern bir ulaşım altyapısına sahip olabilmesi sahada yoğun bir mesai harcıyor. Kırsal alanların ulaşımını konforlu hale getirmek için çalışmalarını hızlandıran Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri son olarak Hendek'te hummalı bir çalışma yaptı.Kahramanlar Mahallesi'ndeki 600 metrelik güzergâhta işlem yapan YOLBAK, ilçeye ve şehir merkezinde ulaşım için kritik öneme sahip güzergahı 850 ton sıcak asfalt kullanarak yeni yüzüne kavuşturdu.

Her gün binlerce sürücünün kullandığı, bölge halkının ana ulaşım güzergahı olan Kahraman grup yolu, sıcak asfalt serim işleminin ardından güvenli, konforlu bir ulaşım ağı olarak hizmete sunuldu. Bu çalışmayla birlikte bölge halkının hem yaya olarak yürüyebileceği konforlu kaldırımlar inşa edildi hem de araç trafiğinin daha güvenli akması sağlandı. YOLBAK'tan yapılan açıklamada, “Şehir genelinde başlattığımız asfalt seferberliğini yoğun bir tempo ve özveriyle sürdürüyoruz. Çalışmalarımızın son durağı Hendek ilçemizin Kahraman Mahallesi oldu. Bölge halkı tarafından yoğun olarak kullanılan, gün içinde onlarca aracın kullandığı 600 metrelik güzergahı 850 ton sıcak asfalt kullanarak yeniledik. Bölgemize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA