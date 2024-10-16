Hemzemin Geçitte Feci Kaza! Tren İşçi Servisine Çarptı

Kaza, Bozkurt ilçesi Başçeşme Mahallesinde Pazartesi akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Eskişehir-Denizli seferini yapan yolcu treni hemzemin geçitten kontrolsüz geçmeye çalışan işçi servisine çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde ağır yaralı olarak sıkışan 23 yaşındaki işçi Emrah Özsan’ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri 4 yaralı işçiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.



Kazada ağır yaralanan 23 yaşındaki genç işçinin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA