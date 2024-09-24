Hayvan Hırsızlığı Kameralarla Önlenecek

Ardahan’da ahırlara ve ağıllara güvenlik kamerası sistemi kurulması zorunlu oldu.

Türkiye’nin büyükbaş hayvan varlığına sahip önemli illerinden Ardahan’da, son yıllarda yaşanan hayvan hırsızlıklarının önüne geçmek amacıyla Ardahan valiliği tarafından alınan kararla hayvan barınaklarına güvenlik kamerası takılması zorunlu mecbur edildi.

Alınan karar, 100 adet ve üzeri küçükbaş hayvan ağılları ile 10 adet ve üzeri büyükbaş hayvan barındıran ahırlarını kapsıyor. Jandarma ekipleri, hayvan üreticilerini ziyaret ederek, güvenlik kamerası takılması zorunluluğu konusunda vatandaşları bilgilendirdi.



Valiliğin aldığı kararda şu ifadeler yer aldı; ’’Ardahan il sınırları içerisinde 11 bin 506 kayıtlı işletmede toplam 376 bin 962 büyükbaş hayvan, 975 işletmede 238 bin 470 küçükbaş hayvan bulunmakta olup, hayvancılık faaliyetleri vatandaşlarımızın geçim kaynağı açısından büyük öneme sahiptir. Yaşamlarını hayvancılık sektörüne bağlı olarak sürdüren vatandaşların büyük zorluklarla sahip oldukları hayvanların, geçimini yasadışı yollardan sağlamayı meslek edinmiş kişiler tarafından çalınması, aile ekonomileri ile birlikte ülke ekonomisine de önemli ölçüde zarar vermektedir. Ayrıca hayvancılık sektörünün gelişmesini baltalamakta ve kolluk kuvvetlerine duyulan güveni de sarsmaktadır. Bu durum hayvan hırsızlıkları ile kapsamlı ve müşterek bir mücadele gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır.



Suç ve suçluyla mücadelede caydırıcı etkisi, suç oluştuktan sonra ise faillerin tespiti ve dillendirilebilmesi açısından güvenlik kameraları büyük bir öneme sahiptir. İnsanın gözünün atlayabileceği bir detay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alınabilmektedir. Güvenlik kameralarının suçun belirlenmesindeki öneminin yanında, suçun oluşmasını engelleyici etkisi de mevcuttur.

Hayvan hırsızlıklarının en aza indirilmesi için yapılacak her çalışmanın belli bir maliyeti olmasının yanında hem maddi hem de psikolojik kazanımları çok daha fazladır. Hayvan hırsızlıklarının önlenebilmesi teknolojik imkanların kullanımını zorunlu kılmakta, besi çiftlikleri, ahır ve ağıllara güvenlik kameralarının takılmasının gerekli olduğu öngörülmektedir. Bu doğrultuda kolluk kuvvetleri, dünyada birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de güvenlik amaçlı kameralarla suç bölgelerini, cadde, sokak ve meydanları izlemeye almaktadır. Ancak, güvenlik kuvvetlerinin mevcut imkanlarla tüm suç işlenebilecek yerleri kameralarla izlemesi mümkün olamayacağından özel güvenlik hizmetlerinin devreye sokulması, özel güvenlik hizmetinin mümkün olmadığı yerlerin ise güvenlik amaçlı kamera kullanması amaçlanmıştır.



Ardahan Valiliğince uygulamaya konulan bu karar, Ardahan ili mülki sınırları içerisindeki her türlü büyüklükteki işletmeleri, 100 adet ve üzeri küçükbaş hayvan bulunan ağıllar ile 10 adet ve üzeri büyükbaş hayvan bulunan ahırları kapsamaktadır’’ denildi.

Kaynak: İHA