Hayırsever Şirket Liseye 3 Laboratuvar Bağışladı

Serik ilçesi Karadayı Mahallesi'nde bulunan Serik Fen Lisesine bir tohum işletmesi tarafından fizik, kimya ve biyoloji olmak üzere 3 laboratuvar yaptırıldı. Laboratuvarların açılışı için tören düzenlendi.

Törende konuşan Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, “Hayırsever firmamız Fen Lisemize 3 tane laboratuvar kazandırdı. Biz eğitimde hayırsever katkısını çok önemsiyoruz. Hayrın büyüğü küçüğü olmadığını biliyoruz. Okullarımızın desteklenmesinde hayırseverlerin ciddi katkısı var. Bu da onlardan bir tanesi. Firmamızın bu katkıyı sağlayacağı zaman kendilerini ziyaret ettik. Kendileri bölgemizde tarımla ilgileniyorlar, üretim yapıyorlar. Tarım sektörlerini çok önemsiyoruz. Bir tarım firmasının eğitime destek olması bizi mutlu etti. Laboratuvarın okulumuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Firmanın işletme müdürü Cengiz İçel, “Bugün burada bizlerin geleceği olan gençlerimizin hayatlarına bir nebze de olsa değer katabilmek, onlara ileride dünya çapında bilim insanı, doktor, mühendis, düşünür ve sanatçı olabilmeleri adına değer katabilmek için buradayız. Çok mutluyuz, duyguluyuz, gururluyuz. Okulumuza fizik, kimya ve biyoloji olmak üzere 3 tane laboratuvar kurduk. Çocuklarımızın öğrendikleri konuları çok daha iyi pekiştirebilmeleri bizim için çok önemli. Biz farklı okullarda gezdik, okulumuzun fen lisesi olması ve işletmemizin Serik sınırları içerisinde olması nedeniyle bu okulumuzu tercih ettik. Okulumuza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Kurdele kesiminin ardından Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin tarafından işletme yetkilisine plaket verildi. Açılışın ardından Kaymakam Şahin, biyoloji laboratuvarında biyoloji öğretmeni tarafından hazırlanan mikroskop ile vatoz balığının hücrelerini inceledi.

Törene; Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Okul Müdürü Mehmet Şahin, hayırsever işletmenin müdürü Cengiz İçel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA