Havai Fişek Sonrası 7 Katlı Binada Korkutan Yangın

İstanbul Küçükçekmece'deki 7 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangının, havai fişek atılmasının ardından çıktığı iddia edildi.

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İstanbul Küçükçekmece'ye bağlı Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi Burcu Sokak üzerindeki bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Binada oturanların tahliye edildiği yangında alevler kısa sürede büyüyerek, apartmanın çatı katını tamamen sardı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangının, havai fişek atılmasının ardından çıktığı iddia edildi.

Kaynak: AA

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