Hatay'da Zehir Tacirlerine Geçit Yok

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda uyuşturucu ve tabanca mermisi ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

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Hatay'da Zehir Tacirlerine Geçit Yok
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde genel asayiş ve kamu düzenin sağlanması için yapılan denetimlerini sürdürüyor.

İskenderun ilçesinde yapılan çalışmada 2 ayrı iş yerinde, bir otomobilde ve bir şahsın yapılan üst aramasında; 5 poşet içerisinde bantlanmış vaziyette 1 kilo 185 gram Esrar, 33 bin 425 adet captagon hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 44 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan O.D. ve E.U. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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