Hatay'da Zehir Tacirlerine Geçit Yok
Hatay’ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda uyuşturucu ve tabanca mermisi ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde genel asayiş ve kamu düzenin sağlanması için yapılan denetimlerini sürdürüyor.
İskenderun ilçesinde yapılan çalışmada 2 ayrı iş yerinde, bir otomobilde ve bir şahsın yapılan üst aramasında; 5 poşet içerisinde bantlanmış vaziyette 1 kilo 185 gram Esrar, 33 bin 425 adet captagon hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 44 adet tabanca mermisi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan O.D. ve E.U. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: