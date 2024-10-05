Hatay’da Uyuşturucuya Geçit Yok

Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 4 Ekim günü Altınözü’nde durdurulan S.B.’nin yapılan üst aramasında; 0,43 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şahsın uyuşturucu maddeyi temin ettiği tespit edilen A.Ş.’nin işyerinde ve ikametinde yapılan aramada; 12 av tüfeği fişeği, 13 tabanca fişeği, 1 adet payp, 2 adet payp ısıtmak için kullanılan pürmüz, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılmış pet şişe ve 3 paket kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıslar hakkında TCK 191. maddeden ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefetten işlem yapıldı.

Kaynak: İHA