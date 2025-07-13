Hatay'da Taş Ocağı Protestosunda 6 Gözaltı

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Hatay 3. İdare Mahkemesi, Defne ilçesi Döver Mahallesi ile Yayladağı yolu arasında kalan Bozlu Mahallesi’nde bulunan taş ocağı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak şirket, karardan üç ay sonra isim değişikliği yaparak yeniden faaliyete geçti. Mevcut ocağa iki yeni taş ocağı daha eklendi. Tarımla uğraşan bölge halkı ise bu duruma hem hukuki yollarla hem de eylemlerle karşı çıkıyor.

Antakya Çevre Koruma Derneği (AÇKD) Başkanı Nilgün Karasu, mahalle halkının geçim kaynağının tarım olduğunu ve taş ocağının su kaynaklarına çok yakın olduğunu vurguladı. Karasu, "Bozlu’daki taş ocağı nedeniyle halk evlerinde huzurla oturamaz hale geldi. Gürültü ve toz yaşamı olumsuz etkiliyor. Geçim kaynakları yok oldu. Mahkeme de bu gerekçelerle taş ocağının faaliyetini durdurdu. Ancak şirket üç ay sonra faaliyetlerine yeniden başladı" dedi.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Dün akşam taş ocağını protesto etmek isteyen mahallelilerin, şirket yetkilileri tarafından tehdit edildiğini, ardından jandarma tarafından ablukaya alınarak müdahale edildiğini belirten Karasu, dört kadın altı kişinin gözaltına alındığını söyledi. Kadınlar gece saatlerinde serbest bırakılırken, erkeklerin bugün nöbetçi mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Karasu, hukukun üstünlüğü yerine kapitalizmin üstünlüğünün uygulandığını dile getirerek şunları söyledi:

“Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Biz yeni taş ocakları için de hukuki süreci başlattık. Ancak insanlar evlerini, tarım alanlarını, yaşam alanlarını korudukları için gözaltına alındı. Yaşam alanlarını koruyan Bozlu halkının yanındayız. Sürecin takipçisi olacağız.”

Kaynak: ANKA