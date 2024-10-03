Hatay'da Seyir Halindeki Kamyon, Bir Anda Alev Aldı

Hatay’da seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya-Reyhanlı yolunun Narlıca Mahallesi mevkiinde yaşandı.

Sürücüsü belirlenemeyen 31 AJD 469 plakalı hafriyat kamyonu, seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Alevleri fark eden şoförün ihbarı üzerine olay yerine polis ve büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yanan hafriyat kamyonu kullanılamaz geldi.

Kaynak: İHA