Hatay'da Serinlemek için Denize Giren Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hatay'da Serinlemek için Denize Giren Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren ve ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Çevlik sahilinde serinlemek için denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. 2 kişinin suya batıp çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine Sahil Güvenlik, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan şahıslardan birisi hayatını kaybederken, diğerinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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