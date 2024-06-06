Hatay'da sanayi sitesinde korkutan yangın: Park halindeki otomobiller alev aldı

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhanenin önünde duran araçlardan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen alevler nedeniyle 5 otomobilde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA