Hatay'da sanayi sitesinde korkutan yangın: Park halindeki otomobiller alev aldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'nde bir tamirhanenin önünde park halindeki 5 otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hatay'da sanayi sitesinde korkutan yangın: Park halindeki otomobiller alev aldı

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhanenin önünde duran araçlardan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen alevler nedeniyle 5 otomobilde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Balık yerken dikkat edin. Boğaza kaçan balık kılçığını çıkaran yöntem Balık yerken dikkat edin. Boğaza kaçan balık kılçığını çıkaran yöntem
Bu 4 özelliğe sahip kişiler asla zencefil tüketmemeli. Birçok kişinin bilgisi yoktu Bu 4 özelliğe sahip kişiler asla zencefil tüketmemeli. Birçok kişinin bilgisi yoktu
Fenomen muhtar adayını dolandıran 2 kişi tutuklandı Fenomen muhtar adayını dolandıran 2 kişi tutuklandı
Edirne'de yangın felaketi: 110 dönümlük buğday tarlası küle döndü Edirne'de yangın felaketi
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 40 milyon lira tasarruf sağladı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 40 milyon lira tasarruf sağladı
AYM, CHP'nin iptal istemini reddetti AYM, CHP'nin iptal istemini reddetti
Ergin Ataman ihraç edildi, sinirine hakim olmadı: Hakem sözleri Yunanistan'da gündem oldu Ergin Ataman ihraç edildi, sinirine hakim olmadı
SGK uzmanı tarih verdi... Memur, emekli ve asgari ücretli için zam senaryoları Memur, emekli ve asgari ücretli için zam senaryoları