Hatay'da sanayi sitesinde korkutan yangın: Park halindeki otomobiller alev aldı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'nde bir tamirhanenin önünde park halindeki 5 otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhanenin önünde duran araçlardan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen alevler nedeniyle 5 otomobilde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA