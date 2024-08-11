Lastik Bayisi Alevlere Teslim Oldu! Patlamalar Peş Peşe Geldi

Hatay'ın Payas ilçesinde lastik bayisi ve deposu alevlere teslim oldu. Çıkan yangına müdahale ediliyor.

Lastik Bayisi Alevlere Teslim Oldu! Patlamalar Peş Peşe Geldi

Hatay'ın Payas ilçesi D91 karayolu üzerinde bulunan lastik bayisinde ve deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

Lastik Bayisi Alevlere Teslim Oldu! Patlamalar Peş Peşe Geldi - Resim : 1

Polis yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için önlem alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

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Kaynak: Ajanslar

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