Hatay'da Korkutan Yangın! Çadırlar Alevlere Teslim Oldu
Hatay'da depo olarak kullanılan çadırlarda yangın çıktı. 4 çadır kullanılamaz hale gelirken, yangında yaralanan olmadı.
Hatay'ın Altınözü ilçesi Yolağzı Mahallesi’nde yangın meydana geldi. Mahalle sakinlerinin depo olarak kullandığı çadırlar alevlere teslim oldu.
KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede hızla büyüyen yangında 4 çadır kullanılmaz hale geldi.
Bölgeye gelen ekipler yanan alanda soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
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