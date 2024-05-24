Hatay'da korkunç kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Olay, Reyhan-Kırıkhan karayolunun Kumlu Kavşağı'nda gerçekleşti. İsa Şahinoğlu'nun kullandığı KKTC plakalı otomobil ile İbrahim Hayik yönetimindeki 31 AEF 356 plakalı araç çarpıştı.

Kazada, İsa Şahinoğlu, yabancı uyruklu Abdulrahman Hyia, Yaman Hayik, Cumane Hayik ve Reyan Hayik hayatını kaybetti. Yaralanan diğer sürücü İbrahim Hayik ve kimliği belirlenemeyen başka bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yaşamını yitiren 5 kişinin cenazeleri morga götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA