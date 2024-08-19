Hatay'da Hasarlı Evin Yıkıntısında Mahsur Kalan 5 Köpek Yavrusu Böyle Kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ağır yıkım yaşayan Hatay'da hasar alan evin yıkıntıları arasında sıkışan 5 köpek yavrusu ekipleri alarma geçirdi. Yavru köpekler vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Hatay'da Hasarlı Evin Yıkıntısında Mahsur Kalan 5 Köpek Yavrusu Böyle Kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki afette hasar gören Odabaşı Mahallesi'ndeki bir evin yıkıntılarından köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, yıkıntılar arasında sıkışan yavruları kurtarmak için çalışma başlattı. Yavrulardan biri vatandaşlar tarafından, 4'ü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

ANNE KÖPEK BAŞLARINDAN AYRILMADI

Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen çalışma sırasında, anne köpeğin ekiplerin başında beklemesi de kaydedildi.

Kurtarılan yavrular ve anne köpek, güvenli bir alana bırakıldı.

Kaynak: AA

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