Hatay'da Çıkan Orman Yangını Evlere Sıçradı
Hatay’ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını müdahalelere rağmen evlere sıçradı. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın, saat 12.30 sıralarında Arsuz ilçesi Konacık Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
RÜZGAR NEDENİYLE YANGIN SÖNDÜRÜLEMİYOR
Ekipler, kısa sürede yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Bölgede etkili olan rüzgarın etkisiyle alevlerin yayılmaya deva ettiği öğrenildi.
YANGIN EVLERE SIÇRADI
Yangına; 2 helikopterin havadan ve 25 ekibin yerden müdahalesi sürüyor. Ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen alevler evlere sıçradı.
Kaynak: İHA
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