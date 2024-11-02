Hatay'da Çıkan Orman Yangını Evlere Sıçradı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını müdahalelere rağmen evlere sıçradı. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Son Güncelleme:

Yangın, saat 12.30 sıralarında Arsuz ilçesi Konacık Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

RÜZGAR NEDENİYLE YANGIN SÖNDÜRÜLEMİYOR

Ekipler, kısa sürede yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Bölgede etkili olan rüzgarın etkisiyle alevlerin yayılmaya deva ettiği öğrenildi.

Hatay'da Çıkan Orman Yangını Evlere Sıçradı - Resim : 1

YANGIN EVLERE SIÇRADI

Yangına; 2 helikopterin havadan ve 25 ekibin yerden müdahalesi sürüyor. Ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen alevler evlere sıçradı.

Hatay'da Çıkan Orman Yangını Evlere Sıçradı - Resim : 2

Muğla’da Orman YangınıMuğla’da Orman YangınıGüncel

Çakmakla Oynayan Kardeşler Evi YaktıÇakmakla Oynayan Kardeşler Evi YaktıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Hatay Orman yangınları
Son Güncelleme:
Kaşık Kaşık Yiyenler Bin Pişman Olacak: Akciğere Verdiği Zararın Geri Dönüşü Yok Kaşık Kaşık Yiyenler Bin Pişman Olacak: Akciğere Verdiği Zararın Geri Dönüşü Yok
Duyan Kilo Kilo Kivi Alıyor: Kabukları Meğer Tam Bir Ecza Deposuymuş Duyan Kilo Kilo Kivi Alıyor: Kabukları Meğer Tam Bir Ecza Deposuymuş
Sağlık Kontrolüne Getirilen Şüpheliye Silahlı Saldırı Sağlık Kontrolüne Getirilen Şüpheliye Silahlı Saldırı
Vakaya Giden Ambulans Ruhsatsız Çıktı Vakaya Giden Ambulans Ruhsatsız Çıktı