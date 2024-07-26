Hatay'da Bıçaklı Kavga: 1 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bıçaklı kavgaya karışan bir şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da Bıçaklı Kavga: 1 Şüpheli Tutuklandı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde nakliyeciler arasında çıkan yaralamalı kavganın bıçaklı faali yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Arsuz Konarlı Mahallesi’nde ikamet sahibinin 2 nakliye firmayla anlaşması sonucu nakliye işi yapan 2 grup arasında yaşanan kavgada S.A.'nın kesici aletle yaralandığı darp olayı ile ilgili olarak Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada A.B.Ö. adlı şüpheli suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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