Hatay ve Adana'da hortum paniği: Hasara neden oldu
Hatay ve Adana'da sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle hortum oluştu. Cep telefonu kameralarıyla görüntülenen hortumlar kısa süre sonra etkisini yitirdi.
Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında oluşan hortumu, bazı vatandaşlar cep telefonlarının kamerasıyla görüntüledi.
Öte yandan, Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ağaçlar devrildi.
ADANA
Adana'nın Yüreğir ve Karataş ilçelerinde de hortum meydana geldi.
Aladağ ilçesi Akören Mahallesi'nde ise sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle mahallede bazı evleri su bastı, bir piknik alanında hasar oluştu.
Her iki ilde de sabah saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA