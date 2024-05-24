Hatay ve Adana'da hortum paniği: Hasara neden oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında oluşan hortumu, bazı vatandaşlar cep telefonlarının kamerasıyla görüntüledi.

Öte yandan, Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ağaçlar devrildi.

ADANA

Adana'nın Yüreğir ve Karataş ilçelerinde de hortum meydana geldi.

Aladağ ilçesi Akören Mahallesi'nde ise sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle mahallede bazı evleri su bastı, bir piknik alanında hasar oluştu.

Her iki ilde de sabah saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA