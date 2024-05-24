Hatay ve Adana'da hortum paniği: Hasara neden oldu

Hatay ve Adana'da sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle hortum oluştu. Cep telefonu kameralarıyla görüntülenen hortumlar kısa süre sonra etkisini yitirdi.

Hatay ve Adana'da hortum paniği: Hasara neden oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında oluşan hortumu, bazı vatandaşlar cep telefonlarının kamerasıyla görüntüledi.

Öte yandan, Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ağaçlar devrildi.

ADANA

Adana'nın Yüreğir ve Karataş ilçelerinde de hortum meydana geldi.

Aladağ ilçesi Akören Mahallesi'nde ise sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle mahallede bazı evleri su bastı, bir piknik alanında hasar oluştu.

Her iki ilde de sabah saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Show TV'nin en çok izlenen dizilerindendi. Sandık Kokusu dizisinden üzen karar Show TV'nin en çok izlenen dizilerindendi. Sandık Kokusu dizisinden üzen karar
Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı: İzmit'te yardımsever projeye 'hırsızlık' gölge düşürdü İzmit'te yardımsever projeye 'hırsızlık' gölge düşürdü
Mersin'de kız isteme dönüşü feci kaza: Minibüs ile tanker çarpıştı Kız isteme dönüşü feci kaza: Minibüs ile tanker çarpıştı
Kendi dondurmanızı kendiniz yapın. Bu basit teknikle hızlıca dondurma hazır oluyor Kendi dondurmanızı kendiniz yapın. Bu basit teknikle hızlıca dondurma hazır oluyor
ÇOK OKUNANLAR
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile kavga etti TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile kavga etti
Haziran ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu Haziran ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu
Prof. Ahmet Ercan'dan bir il için deprem uyarısı geldi: "Bu fay yıllardır suskun..." Prof. Ahmet Ercan'dan bir il için deprem uyarısı geldi
Selçuk Geçer, doların roket gibi fırlayacağını açıkladı: 100 TL olacak! Selçuk Geçer, doların roket gibi fırlayacağını açıkladı
Bankalar güncelledi: 1 milyon TL'nin bir aylık getirisi belli oldu 1 milyon TL'nin bir aylık getirisi belli oldu