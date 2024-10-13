Hasarlı Evin Çöken Balkonu 2 Kişiyi Hayattan Kopardı

Hatay'da ağır hasarlı 2 katlı binanın balkonunun çökmesi sonucu çöküntünün altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Hasarlı Evin Çöken Balkonu 2 Kişiyi Hayattan Kopardı

Olay, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde yaşandı. Asrın felaketinde ağır hasar alan 2 katlı müstakil evin balkon kısmında çökme yaşandı. Çökme esnasında balkonun altında bulunan 2 kişi enkaz altında kaldı. Şahıslar, Dörtyol itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı şahıslar, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye götürüldükleri esnada ambulansta can verdiler.

Kaynak: İHA

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