Hasarlı Evin Çöken Balkonu 2 Kişiyi Hayattan Kopardı
Hatay'da ağır hasarlı 2 katlı binanın balkonunun çökmesi sonucu çöküntünün altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi.
Olay, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde yaşandı. Asrın felaketinde ağır hasar alan 2 katlı müstakil evin balkon kısmında çökme yaşandı. Çökme esnasında balkonun altında bulunan 2 kişi enkaz altında kaldı. Şahıslar, Dörtyol itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı şahıslar, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye götürüldükleri esnada ambulansta can verdiler.
Kaynak: İHA