Halı Sahada Çöp Temizliği

Bayırköy Belediyesine bağlı ekipler tarafından beldede bulunan halı saha ve yüzme havuzu etrafında temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar esnasında ortaya çıkan halı sahanın içine atılmış ve orada bırakılmış çöplerin görüntüsü ise utanç kaynağı oldu. Belediye ekipleri tarafından halı sahanın içinde bulunan çöpler temizlenerek eski haline getirildi. Ardından dışarı da bulunan inşaat atıkları alınarak kuru otlar temizlendi.

Kaynak: İHA