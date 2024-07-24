Halı Sahada Çöp Temizliği

Bilecik’in Bayırköy beldesinde bulunan halı saha içerisine bırakılan çöpler belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Son Güncelleme:
Halı Sahada Çöp Temizliği

Bayırköy Belediyesine bağlı ekipler tarafından beldede bulunan halı saha ve yüzme havuzu etrafında temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar esnasında ortaya çıkan halı sahanın içine atılmış ve orada bırakılmış çöplerin görüntüsü ise utanç kaynağı oldu. Belediye ekipleri tarafından halı sahanın içinde bulunan çöpler temizlenerek eski haline getirildi. Ardından dışarı da bulunan inşaat atıkları alınarak kuru otlar temizlendi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 8 Kişi Yaralandı Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 8 Kişi Yaralandı
Kayalıklarda Mahsur Kalan Koyunların Yardımına AFAD Yetişti Kayalıklarda Mahsur Kalan Koyunların Yardımına AFAD Yetişti
Akın Akın İnsanlar Göç Ediyor! Seferihisar ve Urla'yı Tahtından Eden İlçe Akın Akın İnsanlar Göç Ediyor! Seferihisar ve Urla'yı Tahtından Eden İlçe
Lüks Restoranlarda Sucuk Böyle Pişiriliyor ve Lokum Bile Yanında Daha Sert Kalıyor Lüks Restoranlarda Sucuk Böyle Pişiriliyor ve Lokum Bile Yanında Daha Sert Kalıyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji Uyardı! İstanbul Dahil 24 İlde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor Çok Kuvvetli Geliyor, Şemsiyesiz Çıkmayın!
İstanbul'da Peş Peşe Zincirleme Facia: Çok Sayıda Araç Birbirine Girdi İstanbul'da Peş Peşe Zincirleme Facia
Yapı Kredi, Alman Bankasını Satın Aldı: Adı Değiştirilecek Yapı Kredi, Alman Bankasını Satın Aldı
Sandıkta Tesadüfen Bulduğu Belgeyle 250 Milyon Lira Kazandı Sandıkta Tesadüfen Bulduğu Belgeyle 250 Milyon Lira Kazandı
Her An Deprem Olabilir! Naci Görür 'En Korktuğumuz Yer' Deyip Uyardı 'Tehlike Kapıda, Her An Deprem Olabilir!