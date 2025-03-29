Hakkında 24 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Aydın'da jandarmanın düzenlediği operasyonda hakkında 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Hakkında 24 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Aydın'da firari şahısların peşine düşen jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri çalışmalarına birini daha ekledi.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Merkez Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 'silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma, konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından aranan ve hakkında 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.H.K. isimli şüpheli fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.H.K. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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