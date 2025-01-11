Hakkari'de Yeni Açılan Tünelde Kaza: 2 Yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapımı tamamlanan ve dün trafiğe açılan Yeni Köprü Tüneli’nin çıkışında trafik kazası meydana geldi. Kazada iki kişi yaralandı.

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Hakkari'de Yeni Açılan Tünelde Kaza: 2 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün trafiğe açılan bin 965 metre uzunluğundaki Yeni Köprü Tüneli'nin çıkışında trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, tünelden çıkan, plakası ve sürücüsü belli olmayan bir araç ile anayoldan gelen başka bir araç çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan iki kişi, olay yerine sevk edilen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Hakkari'de Yeni Açılan Tünelde Kaza: 2 Yaralı - Resim : 1

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücüler tünel çıkışında dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Kaynak: İHA

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