Hakkari'de Yangın: 2 bin 500 Bağ Ot Kül Oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında, 2 bin 500 bağ ot kül oldu.

Hakkari'de Yangın: 2 bin 500 Bağ Ot Kül Oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında 2 bin 500 bağ ot yandı.

Edinilen bilgilere göre yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yemişli köyünde meydana geldi. Servet Kaplan’a ait 2 bin 500 bağ ot, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bölgeye giden Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 2 bin 500 bağ ot ise kullanılamaz hale geldi.

Kaplan ailesi, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Hakkari
Otoyolda Devrilen Tır, Trafiği Felç Etti Otoyolda Devrilen Tır, Trafiği Felç Etti
İstanbul'un Yanı Başında : Birçok Kişinin Henüz Ziyaret Etmediği Sakin Şehir... İstanbul'un Yanı Başında : Birçok Kişinin Henüz Ziyaret Etmediği Sakin Şehir...
Kızıl Goncalar Dizisinin Yayın Tarihi Değiştirildi! Seyircilere Kötü Haber Kızıl Goncalar Dizisinin Yayın Tarihi Değiştirildi! Seyircilere Kötü Haber
Malatya'da Torbacı Operasyonu: 12 Kişi Tutuklandı Malatya'da Torbacı Operasyonu: 12 Kişi Tutuklandı
Kars, Yazın Ortasında Beyaza Büründü Kars Beyaza Büründü
İzmir'de Yangın! Bağ Evi Kül Oldu: '10 Senelik Emeğim 10 Saniyede Yok Oldu' İzmir'de Yangın! Bir Bağ Evi Kül Oldu
ÇOK OKUNANLAR
İBB'ye Ait Küçük Çamlıca Tesisleri’ne Gelen 3 Kişilik Yemek Hesabı Görenleri Şaşkına Çevirdi İBB'ye Ait Küçük Çamlıca Tesisleri’ne Gelen 3 Kişilik Yemek Hesabı Görenleri Şaşkına Çevirdi
Şoke Eden Saldırıda Yeni Görüntüler: Omzunda Yay, Belinde Ok, Hedef Cami İmamı... Omzunda Yay, Belinde Ok, Hedef Cami İmamı...
Kümese Giren Kadın Gördükleri Karşısında Dondu Kaldı Kümese Giren Kadın Gördükleri Karşısında Dondu Kaldı
Optimar'dan Dikkat Çeken Seçim Anketi: CHP, Tarihinin En Yüksek Oyunu Alabilir Tarihinin En Yüksek Oyunu Alabilir
Marmaris’in En Güzel Yerini İşgal Etmişti: Ruhsatı Yasaya Aykırı Çıktı Ruhsatı Yasaya Aykırı Çıktı!