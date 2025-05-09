Hakkari’de Pancar Toplarken Ayağını Kıran Yaşlı Adam Helikopterle Kurtarıldı

Hakkari’de pancar toplamak için dağlık bölgeye giden 70 yaşındaki Mehmet Akboğa, düşerek ayağını kırdı. Jandarma, AFAD ve askeri helikopterle kurtarılan Akboğa, hastaneye kaldırıldı.

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Hakkari’de Pancar Toplarken Ayağını Kıran Yaşlı Adam Helikopterle Kurtarıldı

Hakkari’de pancar toplamak için dağlık bölgeye giden 70 yaşındaki Mehmet Akboğa, dengesini kaybederek düşüp ayağını kırdı. Kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Yürütülen arama çalışmaları sonucu Akboğa’nın bulunduğu yer tespit edildi.

Pancar toplarken kaza geçirdiği belirlenen Akboğa’nın, dağlık ve kayalık bölgede karadan indirilmesi zor olduğu için askeri helikopter devreye girdi. Helikopterle düştüğü bölgeden alınan Akboğa, Fatih Kışlası’na getirildi ve buradan ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Akboğa’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Kaynak: İHA

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