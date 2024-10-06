Hakkari'de Gazze Protestosu

Hakkari Hak ve Dayanışma (HAKDA) Platformu öncülüğünde düzenlenen program kapsamında Ulu Cami önünde bir araya gelen kent sakinleri, eski belediye binası önüne kadar yürüdü.

Katılımcıların attıkları sloganlarla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdiği yürüyüşün ardından Hakkari Müftüsü Hüseyin Okuş dua etti. HAKDA Platformu Sözcüsü Nihat Gür, katılımcılar adına yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'de 365 günden bu yana yaptığı soykırıma karşı dünyanın kör, sağır ve suskun olduğunu söyledi.

Dünyanın bu suskunluğunun çoğunluğu çocuk 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalayan İsrail'i cesaretlendirdiğini belirten Gür, şunları kaydetti:

"Batı'yı arkasına alan İsrail, bütün bölgeyi ateşe vermeye başladı. Geçen yıl Gazze'de başlayan vahşet ve soykırım bugün Lübnan ve Yemen'e de sıçramış durumda. Bugün Hakkari meydanında, Filistin halkının haklı mücadelesine ve direnişine destek olmak, Gazze'den sonra Lübnan'a sıçrayan, Yemen'i de hedef alan bu alçakça işgale, katliam ve soykırıma 'dur' demek için bir aradayız. İnsanlık şerefinin, iman gücünün bu katil sürüsüne karşı mutlak galip geleceğine inanıyoruz. Soykırım destekçisi markalara boykotu derinleştirerek ve yaygınlaştırarak siyonizme kan pompalayan damarları kesmeliyiz. 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşananlar şeytani siyonist işgalin yeni bir evresini göstermektedir. Gazze'deki direniş, insanlığın, İslam'ın, ve bizim onurumuzdur. Gazze'de evleri, toprakları, özgürlükleri, inançları için direnenlere selam olsun. İnsanlığın sancağı yere düşmesin. Birinci yılına giren soykırımı lanetliyor, Gazze'de direnen yiğitleri ve şehitlerimizi tüm yüreğimiz ve dualarımızla selamlıyoruz."

Yürüyüşe AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA