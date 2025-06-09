Hakkari’de Dağdan Düşen Yaralı Şahıs 4 Saatlik Çalışmayla Kurtarıldı

Hakkari’de pancar toplamak için dağa çıkan bir vatandaş, dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, zorlu arazi koşullarında saatler süren çalışmanın ardından yaralıyı kurtardı.

Hakkari’de Dağdan Düşen Yaralı Şahıs 4 Saatlik Çalışmayla Kurtarıldı
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Edinilen bilgiye göre olay, Oğul köyü yakınlarında meydana geldi. Pancar toplamak amacıyla dağa çıkan Suphi Kaya isimli vatandaşın dengesini kaybedip düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar yapıldı.

İhbarın ardından bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile bir ambulans sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler, drone yardımıyla Suphi Kaya’nın yerini tespit etti.

Yaklaşık 4 saat süren arama-kurtarma çalışmasının ardından yaralıya ulaşıldı. Bulunduğu noktadan güvenli şekilde çıkarılan Kaya, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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