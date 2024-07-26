Hafta Sonuna Dikkat! Erzurum İçin Kritik Uyarı Geldi

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Erzurum'da hafta sonu sağanak yağış etkili olacak. Açıklamada vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Hafta Sonuna Dikkat! Erzurum İçin Kritik Uyarı Geldi

Erzurum’da geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlar hafta sonu geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü içlerinde Erzurum’un da olduğu üç il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda (27.07.2024 Cumartesi) günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; öğle saatlerinden itibaren Erzurum’un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: İHA

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