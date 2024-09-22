Hafriyat Kamyonu 7 Araca Çarptı: 5 Kişi Yaralı

Hatay'ın Defne ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonunun 7 araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Hafriyat Kamyonu 7 Araca Çarptı: 5 Kişi Yaralı

Antakya-Yayladağı kara yolunun Harbiye mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ANL 099 plakalı kamyonun freni seyir halindeyken arızalandı.

Kontrolden çıkan kamyon, 7 araca çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan bazı vatandaşlar kamyonların yoldan geçmesine tepki gösterdi.

Kaynak: AA

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