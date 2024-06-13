Haber alınamıyordu... 62 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu!

Mardin’in Artuklu ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

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Haber alınamıyordu... 62 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu!

Alınan bilgilere göre, Yenişehir Mahallesi'nde yakınları Mehmet Alihan'dan (62) haber alınmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelip kapıyı açan ekipler, Alihan'ı koltukta hareketsiz olarak gördü.

Hayatını kaybettiği belirlenen Alihan'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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