Haber Alamadığı Abisini Evde Ölü Buldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir şahıs, kendisinden uzun süre haber alınamaması sonrası kardeşi tarafından yaşadığı evinde ölü bulundu.

Haber Alamadığı Abisini Evde Ölü Buldu

Olay, dün gece Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ayan'dan (36) bir süredir haber alamayan kardeşi U.A., abisinin yaşadığı eve gitti. Kapıdan içeri giren U.A., abisini merdiven boşluğunda asılı halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Hasan Ayan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Şahsın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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