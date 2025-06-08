Gurbetçiler Türkiye Yolunda

Avrupa'da yaşayan gurbetçiler yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıktı. Uzun ve yorucu yolculuğun ardından Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapan gurbetçiler, işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

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Gurbetçiler Türkiye Yolunda
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Yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek üzere yola çıkan gurbetçilerin ana vatana gelişleri devam ediyor. Sınır kapılarında alınan tedbirler sayesinde işlemlerini kısa sürede tamamlayan gurbetçiler, Türkiye'ye ulaşmanın sevincini yaşıyor.

Almanya'dan gelen Satılmış Odabaş, ana vatana gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bayram bitmeden Türkiye'ye gelebildiği için ayrı bir sevinç yaşadığını dile getiren Odabaş, "Biz bu toprakların insanıyız. Burası bizim kendi vatanımız. Küçük yaşlarda gurbete gittiğimiz için çok özlem çekiyoruz. 1971'den beri gurbetteyim. Bir dönem 4,5 sene memleketime gelemedim. Ardından Türkiye'ye ilk gelişimde havaalanında toprağı öptüm. Biz bu memleketin aşığıyız. Yurt dışında olsak dahi memleketimizi çok seviyoruz. Allah ülkemizi güçlü ve mutlu kılsın." ifadelerini kullandı.

Abdulvahap Öztürk ise 30 yıldır gurbette yaşadığını aktardı.

İznini Kırşehir'de geçireceğini ifade eden Öztürk, "Türkiye'ye her gelişimizde ayrı bir sevinç hissediyoruz. Sınırdan girince çok duygulanıyoruz. Türkiye'miz çok başka. İznimizi güzel şekilde geçirip tekrar geri döneceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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