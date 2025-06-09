Gümüşhane’de Harşit Çayı’nda Mahsur Kalan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Gümüşhane'de arkadaşlarıyla oyun oynarken topu Harşit Çayı’na düşen 13 yaşındaki çocuk, topunu almak isterken mahsur kaldı. Küçük çocuk, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Gümüşhane’de Harşit Çayı’nda Mahsur Kalan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Olay, Karşıyaka Mahallesi İmamoğlu Sokak üzerindeki Harşit Çayı kenarında meydana geldi. İddiaya göre 13 yaşındaki B.E., arkadaşlarıyla oynarken çaya kaçan topunu almak için su kenarına indi. Ancak dengesini kaybeden çocuk, bulunduğu noktada geri çıkamayarak mahsur kaldı.

Panikleyen ve çevredekilerden yardım isteyen çocuğun sesini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çaya inerek B.E.’yi güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarma anı çevrede toplanan vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Yapılan sağlık kontrollerinde çocuğun herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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