Gülümseten Anlar: Polis Aracına Giren Kedi Ekipleri Seferber Etti

Giresun’da polis aracının motoruna bir kedi girdi. Soğuk havalardan kaçmak için araca giren kedi ekipleri seferber etti. O anlar izleyenleri gülümsetti.

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Gülümseten Anlar: Polis Aracına Giren Kedi Ekipleri Seferber Etti

Giresun’un yaya ve insan trafiğinin en yoğun olduğu Şıh Camii önünde akşam saatlerinde bir trafik polisi ekip otosunun içine kedi yavrusu girdi. Aracı park ederek inen polisler, vatandaşların yardımıyla kediyi çıkarmaya çalıştı. Polisler başaramayınca yardım istenen Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri de kediyi saklandığıo yerden bir türlü çıkartamadı.

Gülümseten Anlar: Polis Aracına Giren Kedi Ekipleri Seferber Etti - Resim : 1

DENEMEDİKLERİ YOL KALMADI

Kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için su atma, aracı krikoyla kaldırma, telefondan kedi sesi dinletme, mama, süt koyma gibi çok sayıda yöntem denendi. Uzun süre sonra süpürge sapıyla vurulunca yavru kedinin korkup bulunduğu yerden çıktığına kanat getirilerek operasyon sona erdi. Trafik aracı önlem olarak yine de kontrol için garaja götürüldü.

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Kaynak: İHA

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